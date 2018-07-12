14:38 12.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Двое полицейских ограбили предпринимателя на полмиллиона гривен - ФОТО

На территории частного предприятия в Северодонецке Луганской области был ограблен бизнесмен на крупную сумму денег. Об этом передает пресс-центр СБУ.

Двое полицейских ограбили предпринимателя на полмиллиона гривен - ФОТО

Сообщается, что от частного предпринимателя оперуполномоченные требовали поделиться с ними деньгами в обмен на то, что они не будут изымать всю выявленную сумму. В свою очередь пострадавший отказался от нелепого предложения правоохранителей, после чего оказался банкротом.

"Двое харьковских полицейских отобрали деньги в сумме 500 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СБУ также говорится о том, что вскоре в Северодонецке нарушителей порядка задержали. Сейчас злоумышленникам объявлено подозрение в совершении преступлений согласно статьям 365 ч.3, и ст. 186 ч.4 Уголовного кодекса Украины. Полицейским избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, продолжается досудебное следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правоохранительные органы определили личность мужчины, которого обвиняют в нападении  грабеже 72-летней жительницы Мукачево в Закарпатской области.


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