Двое полицейских ограбили предпринимателя на полмиллиона гривен - ФОТО

Сообщается, что от частного предпринимателя оперуполномоченные требовали поделиться с ними деньгами в обмен на то, что они не будут изымать всю выявленную сумму. В свою очередь пострадавший отказался от нелепого предложения правоохранителей, после чего оказался банкротом.

"Двое харьковских полицейских отобрали деньги в сумме 500 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СБУ также говорится о том, что вскоре в Северодонецке нарушителей порядка задержали. Сейчас злоумышленникам объявлено подозрение в совершении преступлений согласно статьям 365 ч.3, и ст. 186 ч.4 Уголовного кодекса Украины. Полицейским избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, продолжается досудебное следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правоохранительные органы определили личность мужчины, которого обвиняют в нападении грабеже 72-летней жительницы Мукачево в Закарпатской области.