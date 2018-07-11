14:12 11.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове под колесами грузовика погибла женщина - ФОТО

Сегодня утром, 11 июля, на проспекте Черновола во Львове локомотив совершил наезд на женщину. От травм, полученных в результате в аварии, женщина скончалась на месте инцидента.

Во Львове под колесами грузовика погибла женщина - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции города.

Сообщается, что несчастный случай произошел во время перегона товарных вагонов со станции "Пидзамче" на станцию ​​"Клепаров". Как отметили правоохранители,под колеса локомотива попала женщина в возрасте около 45 лет.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", совсем недавно во Львове на железнодорожном вокзале неподалеку станции "Пидзамче", два человека попали под поезд "Ивано-Франковск-Киев".


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