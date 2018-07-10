Во Львове поезд наехал на двоих человек

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Как стало известно, в результате наезда погибла женщина 30-35 лет, личность которой устанавливают. Также пострадал 33-летнийжитель Львова, у него закрытая черепно-мозговая травма, перелом правого предплечья и забои. Сейчас мужчина находится в больнице, в тяжелом состоянии.

Из-за случившегося на львовском железнодорожном вокзале произошла задержка в движении поезда белее чем на час.

В данное время полиция выясняет все обстоятельства и причины инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Австрии пассажирский поезд сошел с рельсов. Авария произошла из-за того, что машинист превысил скорость. В результате аварии 27 человек получили легкие травмы, двое из них - тяжелые ранения.