08:50 10.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100198487:nastya

Во Львове поезд наехал на двоих человек

Во Львове на железнодорожном вокзале неподалеку станции "Пидзамче", два человека попали под поезд "Ивано-Франковск-Киев".

Во Львове поезд наехал на двоих человек

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Как стало известно, в результате наезда погибла женщина 30-35 лет, личность которой устанавливают. Также пострадал 33-летнийжитель Львова, у него закрытая черепно-мозговая травма, перелом правого предплечья и забои. Сейчас мужчина находится в больнице, в тяжелом состоянии.

Из-за случившегося на львовском железнодорожном вокзале произошла задержка в движении поезда белее чем на час.

В данное время полиция выясняет все обстоятельства и причины инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Австрии пассажирский поезд сошел с рельсов. Авария произошла из-за того, что машинист превысил скорость. В результате аварии 27 человек получили легкие травмы, двое из них - тяжелые ранения.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине будет работать вертолетная полиция Число жертв наводнения в Японии продолжает расти - ФОТО,ВИДЕО В Киеве задержали очередного "домушника" - ФОТО В Ровно местный житель забил полицейского вилами
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив