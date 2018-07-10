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На Софиевской Борщаговке мужчину ограбили и обстреляли – ФОТО, ВИДЕО

Неподалеку столицы в селе Софиевская Борщаговка злоумышленники со стрельбой обокрали и ранили мужчину.

На Софиевской Борщаговке мужчину ограбили и обстреляли – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщается на сайте Киев Оперативный.

Известно, что данная ситуация произошла возле ресторана Козацька рада.

Мужчина получил четыре огнестрельных ранения от неизвестного кавказской внешности. Позже злоумышленники отобрали у потерпевшего деньги и скрылись на автомобиле Audi.

В данное время, по всей Киевской области введен план "Перехват", на месте работают следователи.

Предполагается, что пострадавший хотел купить автомобиль у "продавцов", а на сделку приехали с оружием и ранили его.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в одной из школ американского штата Джорджия ученик открыл стрельбу из огнестрела. Инцидент произошел в старшей школе Маунт-Зайон в округе Клейтон. Школьник начал стрелять по своим одноклассникам и их родителям во время вручения дипломов об окончании учебного заведения.


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