12:31 09.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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За сутки КПВВ на Донбассе пересекли более 33 тыс. человек

Международного комитета Красного Креста Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли 33,3 тысяч человек.

За сутки КПВВ на Донбассе пересекли более 33 тыс. человек

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

- "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/40;

- "Новотроицкое" - 0/35;

- "Гнутовое" - 20/20.

Также отмечается, что в целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 33,3 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств:

- "Майорское" - 6940 человек и 920 транспортных средств;

- "Марьинка" - 8220 человек и 1780 транспортных средств;

- "Новотроицкое" - 7190 человек и 1550 транспортных средств;

- "Гнутовое" - 3340 человек и 800 транспортных средств;

- "Станица Луганская" - 7630 человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за прошлые сутки через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, последовало 39,4 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств.


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