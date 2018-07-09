18:50 09.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Солсбери оцепили автобусную остановку из-за мужчины, потерявшего сознание недалеко от места атаки Новичком

В понедельник, 9 июля, в британском Солсбери полиция оцепила автобусную остановку после того, как на ней потерял сознание по меньшей мере один человек.

В Солсбери оцепили автобусную остановку из-за мужчины, потерявшего сознание недалеко от места атаки Новичком

Как отмечает The Sun, инцидент произошел в 300 метрах от предполагаемого места отравления нервно-паралитическим веществом Новичок.

Неизвестный мужчина потерял сознание на Фишертон-стрит возле железнодорожного вокзала. На месте происшествия работают полицейские и экипажи скорой помощи. Отмечается, что полицейские и медики держатся на расстоянии от пострадавшего.

В полиции Уилтшира отметили, что в настоящее время ведется расследование "медицинского происшествия". Полиция рекомендовала обходить этот участок дороги.

На данный момент неизвестно, связан ли инцидент с отравлением двух жителей Эймсбери под Солсбери с применением нервно-паралитического вещества Новичок.

Напомним, 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Позже стало известно, что женщина умерла в больнице. Британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию вещества Новичок.

Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Как сообщал УРА-Информ, бывший руководитель Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что глава российского государства Владимир Путин скорее всего лично приказал использовать отравляющее нервно-паралитическое вещество "Новичок" для покушения на жизнь бывшего российского агента в Британии.


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