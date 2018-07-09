09:39 09.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Америке самолет рухнул на жилые дома - ВИДЕО

В американском городе Вильямсбург вертолет врезался прямо в жилые дома. Об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США.

В Америке самолет рухнул на жилые дома - ВИДЕО

Как отмечается, в результате катастрофы погиб один человек.

Известно, что медицинский вертолет Eurocopter EC 135 упал на поселок таунхаусов, вызвав сильный пожар.

В данный момент причины катастрофы неизвестны. На месте происшествия работают пожарные и эксперты Федерального управления авиации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в США в штате Висконсин потерпел крушение спасательный вертолет. Сообщается, что воздушное судно принадлежало компании Ascension Wisconsin Spirit, которая занимается разработкой и сборкой вертолетов для медучреждений. Очевидцы утверждают, что воздушное судно выполняло поворотный маневр, когда нос транспорта стало резко клонить вниз, а затем вертолет ударился об землю. На место происшествия прибыли пожарные и медики.


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