В Америке самолет рухнул на жилые дома - ВИДЕО

Как отмечается, в результате катастрофы погиб один человек.

Известно, что медицинский вертолет Eurocopter EC 135 упал на поселок таунхаусов, вызвав сильный пожар.

В данный момент причины катастрофы неизвестны. На месте происшествия работают пожарные и эксперты Федерального управления авиации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в США в штате Висконсин потерпел крушение спасательный вертолет. Сообщается, что воздушное судно принадлежало компании Ascension Wisconsin Spirit, которая занимается разработкой и сборкой вертолетов для медучреждений. Очевидцы утверждают, что воздушное судно выполняло поворотный маневр, когда нос транспорта стало резко клонить вниз, а затем вертолет ударился об землю. На место происшествия прибыли пожарные и медики.