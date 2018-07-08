19:30 08.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В России произошло смертельное ДТП с участием украинцев

Сегодня днем, 8 июля, в российском городе Орел произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса. Об этом передает пресс-служба Министерства иностранных дел .

В России произошло смертельное ДТП с участием украинцев

По словам начальника управления консульского обеспечения МИДа Украины Василия Кирилича, в аварию попал грузовик под управлением гражданина Украины, в салоне которого находилось шестеро человек. В результате аварии погибло двое украинцев, еще четверо пострадавших украинцев доставили в Орловскую областную клиническую больницу.

Сейчас украинское консульство делает все возможное для оказания помощи пострадавшим и взаимодействия с родными. 

Сейчас пострадавшие доставлены в орловскую областную клиническую больницу, медики оценивают их состояние. На месте ДТП работали сотрудники орловского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидывание автомобиля. На этот раз без жертв не обошлось, погиб один человек.


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