В России произошло смертельное ДТП с участием украинцев

По словам начальника управления консульского обеспечения МИДа Украины Василия Кирилича, в аварию попал грузовик под управлением гражданина Украины, в салоне которого находилось шестеро человек. В результате аварии погибло двое украинцев, еще четверо пострадавших украинцев доставили в Орловскую областную клиническую больницу.

Сейчас украинское консульство делает все возможное для оказания помощи пострадавшим и взаимодействия с родными.

Сейчас пострадавшие доставлены в орловскую областную клиническую больницу, медики оценивают их состояние. На месте ДТП работали сотрудники орловского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидывание автомобиля. На этот раз без жертв не обошлось, погиб один человек.