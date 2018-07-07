За прошедшие сутки на Донбассе ранен один военный

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС в Facebook.

Согласно недавно полученным сведениям, подразделения ВСУ сумели ликвидировать двух боевиков.

При этом, сепаратисты использовали минометы, гранатометы, вооружение БМП и пулеметы возле Крымского, Новойдара и Катериновки (Луганская область), а также Светлодарска, Новолуганска, Водяного, Новоселовки Второй, Пивденного, Авдеевки, Красногоровки, Богдановки, Лебединского, Широкино, Новотроицкого и Каменки (Донецкая область), говорится в сводке.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство внутренних дел Украины выступило с предложением приступить к проведению поэтапной деоккупации Донбасса.