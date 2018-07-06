В Мексике прогремели взрывы на предприятиях по производству фейерверков, десятки жертв - ФОТО

Как сообщает агентство Associated Press, среди погибших четыре пожарных и два офицера полиции. В частности, они поспешили к месту взрыва, однако погибли в результате второго погрома.

По информации властей штата Мехико, восемь погибших были из города Тультепек, шесть человек - сотрудники службы экстренной помощи, личности еще трех человек пока не установлены.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в индийском районе Вангангала в результате сильнейшего взрыва на фабрике фейерверков, по меньшей мере погибло около 11 человек. Как утверждают очевидцы происшествия, взрыв был настолько сильным, что тела жертв разбросало на десятки метров от уничтоженного предприятия.