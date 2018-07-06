В Киеве задержали подозреваемого в убийстве полицейского

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на источники в полиции органах.

Известно, что убийца недавно вышел из тюрьмы. Выстрел в правоохранителя был совершен из пистолета ТТ калибра 7’62 миллиметра.

По предварительным данным, "коп" хотел продать своему убийце золотую цепочку. После встречи подозреваемый сел на заднее сиденье в машину, и мужчины отъехали в соседний двор, чтобы проверить подлинность драгоценного металла. Тогда злоумышленник через спинку сиденья сзади сделал два выстрела в полицейского.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в четверг днем на ул.Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину. Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая.