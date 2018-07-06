15:50 06.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Италии задержали украинскую яхту с 70 нелегалами на борту

В районе порта Кротоне итальянские правоохранители задержали украинскую яхту, на борту которой находилось более 70 нелегальных мигрантов, которых переправляли из Турции.

В Италии задержали украинскую яхту с 70 нелегалами на борту

Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Получив очередную информацию о возможном участии граждан Украины в незаконных действиях по перемещению мигрантов морским путем, оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления сразу предупредили европейских коллег.

Как результат, 3 июля в районе порта Кротоне итальянские правоохранители обнаружили яхту с незаконными мигрантами. На борту судна находился 71 гражданин, в том числе 8 женщин и 15 детей, которых переправляли из Турции.

Схема переправки не изменилась. Плавсредство, как и в прошлый раз, было под флагом Германии, хотя реально выходило из порта Николаева под флагом Украины.

 Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Евросоюз рекомендовал Еврокомиссии расположить к 2020 г. 10 тыс. пограничников в наружных пределах европейского региона. По его словам, стоит значительно уменьшить период пограничной адаптации к новым условиям, с которыми столкнулась Европа ввиду мигрантского кризиса.


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