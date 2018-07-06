12:51 06.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Порошенко приказал временно не стрелять из тяжелых минометов

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба Виктору Муженко срочно разобраться в причинах трагедии произошедшей на Ровенском полигоне.

Порошенко приказал временно не стрелять из тяжелых минометов

О результатах расследования высшие воинские чины должны доложить Президенту уже на следующей неделе.

Также глава государства временно запретил использовать 120-мм минометы "Молот", из-за разрыва которого погибло трое военных.

Как сообщал УРА-Информ, на Ровенском полигоне произошел разрыв миномета "Молот", в результате чего погибли военные. Речь идет о трех погибших военнослужащих. Также серьезные ранения получили девять бойцов. Отмечается, что инцидент произошел во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на общевойсковом полигоне.


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