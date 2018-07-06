20:22 06.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Черниговщине трое детей погибли после обвала крыши недостроя

В Нежине Черниговской области трое детей стали жертвами обвала потолка на недостроенном здании. Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

На Черниговщине трое детей погибли после обвала крыши недостроя

По предварительной информации, трое малолетних детей - 2004 и 2006 годов рождения гуляли по территории заброшенного здания по улице Борзянский путь без ведома на это родителей. В один момент при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия.

В результате под массой кирпичей погибли все трое ребят.

На место происшествия прибыли 7 спасателей, 2 единицы техники и автокран. Люди продолжают ликвидировать последствия завала, тело еще одного погибшего ребенка все еще находится под завалами. 

Сейчас информацию о происшествии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Виннице поблизости памятной скульптуры, посвященной Коцюбинскому, 16-летняя девушка одержала черепно-мозговую травму после удара бетонной плиты


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