На Черниговщине трое детей погибли после обвала крыши недостроя

По предварительной информации, трое малолетних детей - 2004 и 2006 годов рождения гуляли по территории заброшенного здания по улице Борзянский путь без ведома на это родителей. В один момент при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия.

В результате под массой кирпичей погибли все трое ребят.

На место происшествия прибыли 7 спасателей, 2 единицы техники и автокран. Люди продолжают ликвидировать последствия завала, тело еще одного погибшего ребенка все еще находится под завалами.

Сейчас информацию о происшествии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Виннице поблизости памятной скульптуры, посвященной Коцюбинскому, 16-летняя девушка одержала черепно-мозговую травму после удара бетонной плиты.