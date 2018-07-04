11:39 04.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Запорожья строительный кран рухнул на людей – ФОТО

На строительной площадке в самом центре Запорожья, на проспекте Соборном, в результате падения крана погиб мужчина.

В центре Запорожья строительный кран рухнул на людей – ФОТО

Как сообщили в Госслужбе по вопросам труда, инцидент произошел еще 30 июня, но информации о случившемся стала известна только сейчас.

Было установлено, что трагедия произошла, когда на стройплощадке работники предприятия "Стальконструкция-103" занимались демонтажем металлоконструкции стрелы крана.

Так, во время повторного подъема стрелы металлоконструкция смертельно травмировала 67-летнего начальника участка. В данное время, по факту происшествия ведется расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на строительной площадке погиб рабочий. Инцидент произошел в Соломенском районе. Мужчина упал с 12-метровой высоты и разбился.


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