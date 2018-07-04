В Румынии из-за паводка рухнул железнодорожный мост - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает местное издание Vaaju.

По словам работников геологической службы, река Тарлунг вышла из берегов и смыла каменный мост, построенный в 1920-х годах. В данный момент о жертвах нет никакой информации.

В то же время очевидцы говорят, что за несколько минут до начала обрушения моста, им проехал пассажирский поезд.

Стоит добавить, что в июне в Румынии выпала наибольшее количество осадков за последние 40 лет. Наводнения затопили сотни домов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Южноукраинск Николаевской области прошел сильный град. Как сообщают в социальной сети местные жители, ливень с градом продолжался около 20 минут. При этом накануне Укргидрометцентр предупреждал, что в Николаевской области объявили штормовое предупреждение по области на ближайшие два дня - 28-29 июня.