В Ровенской области изъяли янтаря почти на два миллиона гривен - ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщается, четверо человек скупали у местных жителей незаконно добытый янтарь, чтобы продать его за границу.

Во время санкционированных обысков по месту проживания участников нелегального бизнеса оперативники спецслужбы изъяли почти 50 килограммов янтаря-сырца и уже обработанные камни.

Также сообщается, что правоохранители обнаружили орудия для добычи и обработки.

Как сообщал УРА-Информ, на Ровенщине местные жители устроили потасовку с полицейскими, которые отказались препятствовать деятельности янтарных добытчиков.