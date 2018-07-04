В Ровенской области изъяли янтаря почти на два миллиона гривен - ВИДЕО

В Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины изъяли янтаря почти на 2 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как сообщается, четверо человек скупали у местных жителей незаконно добытый янтарь, чтобы продать его за границу.
Во время санкционированных обысков по месту проживания участников нелегального бизнеса оперативники спецслужбы изъяли почти 50 килограммов янтаря-сырца и уже обработанные камни.
Также сообщается, что правоохранители обнаружили орудия для добычи и обработки.
Как сообщал УРА-Информ, на Ровенщине местные жители устроили потасовку с полицейскими, которые отказались препятствовать деятельности янтарных добытчиков.