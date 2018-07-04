Бывшего миллиардера Батисту приговорили к 30 годам тюрьмы

Об этом сообщает бразильский новостной канал GloboNews.

Отметим, что Батиста заплатил в качестве взятки 16,5 миллионов долларов губернатору штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралу по фиктивному договору о покупке золотого рудника.

По факту этой взятки Кабрал был приговорен к 22 годам и восьми месяцам тюрьмы. В июне 2017 года он также был приговорен к 12 годам и двум месяцам лишения свободы за получение взятки в размере $813 тысяч.

Эйке Батиста скрывался в Нью-Йорке, но был арестован в январе 2017 года после прибытия в Рио-де-Жанейро. В апреле того же года его заключили под домашний арест.

Ранее Батиста был богатейшим человеком Бразилии и одним из самых богатых людей мира. По данным Forbes, к 2012 году его состояние составляло 30 доллароов миллиардов. Однако к 2013 году оно снизилось до $10,6 миллиардов, в результате чего он даже не попал в список десяти самых богатых бразильцев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Малайзии военнослужащий в связи с коррупционными действиями получил 197 лет тюрьмы. Он получил взятку в размере 11,9 тысяч долларов государственных средств. Также злоумышленника накажут 79 ударами палками.