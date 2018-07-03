Найденные в тайской пещере дети могут оставаться там несколько месяцев

Об этом сообщает BBC.

Пещерный комплекс в Чианг Рай на севере Таиланда регулярно затапливается во время дождливого сезона, который продолжается до сентября - октября. Поэтому если ждать, пока вода сама не уйдет, то группе придется оставаться в пещере еще не один месяц. В этот период им будут постоянно будут поставлять еду и помощь.

Вместе с тем, чтобы вывести детей раньше, их надо научить основным навыкам ныряния. Но эксперты предостерегают, что для неопытных водолазов прохождения по грязным водам, в которых плохая видимость, очень опасно.

Пока что все попытки откачать воду не были успешными. Также в рамках спасательной операции продолжают прочищать горный склон в надежде найти еще один путь к пещере.

Напомним, 2 июля в тайской пещере

после 9 дней поиска нашли живой детскую футбольную команду. Двенадцать подростков и их 25-летний тренер потерялись в субботу, 23 июня. Ребята пошли на прогулку среди скал в городе Чианг Рай. Путешествие детей прервал ливень, предполагают - именно непогода и вода, которая залила пещеру, помешали им вовремя выйти на свет. Подростков разыскивали вдоль всей 8-километровой ловушки.

Как сообщал УРА-Информ, в туристическом пещерном комплексе в Таиланде затерялась футбольная команда.