22:28 02.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве произошло массовое ДТП с участием легковушек - ФОТО

Сегодня, 2 июля в микрорайоне Монтажник столкнулись 4 автомобиля. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве произошло массовое ДТП с участием легковушек - ФОТО

По предварительной информации, водитель Seat Ibiza двигался по улице Владимира Брожко (бывшая Кировоградская) со стороны проспекта Лобановского. Перед ним Nissan Tiida начал отъезжать от обочины и совершать разворот через двойную сплошную.

Водитель иномарки  пытался уйти от столкновения, но зацепился правым боком за перед Nissan, от чего Seat развернуло и ударило задом в припаркованный Renault Megane. В том же направлении, что и Seat, двигалась Toyota Camry. Рулевой Camry не успел сманеврировать и врещался в бампер уже стоящего поперек дороги Nissan Tiida.

Пострадавших нет. Правоохранители уже определили виновника аварии - это водитель Nissan Tiida, женщина около 45 лет, которая решила развернуться через двойную сплошную. .

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Киевом около поселка Кагарлык произошло столкновение двух легковых автомобилей.


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