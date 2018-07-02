В Киеве произошло массовое ДТП с участием легковушек - ФОТО

По предварительной информации, водитель Seat Ibiza двигался по улице Владимира Брожко (бывшая Кировоградская) со стороны проспекта Лобановского. Перед ним Nissan Tiida начал отъезжать от обочины и совершать разворот через двойную сплошную.

Водитель иномарки пытался уйти от столкновения, но зацепился правым боком за перед Nissan, от чего Seat развернуло и ударило задом в припаркованный Renault Megane. В том же направлении, что и Seat, двигалась Toyota Camry. Рулевой Camry не успел сманеврировать и врещался в бампер уже стоящего поперек дороги Nissan Tiida.

Пострадавших нет. Правоохранители уже определили виновника аварии - это водитель Nissan Tiida, женщина около 45 лет, которая решила развернуться через двойную сплошную. .

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Киевом около поселка Кагарлык произошло столкновение двух легковых автомобилей.