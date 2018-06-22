В центре Киева древо упало на автомобили – ФОТО

Известно, что из-за инцидента в правительственном квартале образовалась пробка на улице Грушевского.

"На Грушевского со стороны Арсенальной проехать сложно", - делятся в комментариях очевидцы происшествия.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве накануне вечером прошла сильнейшая гроза. Ливень который сопровождался резкими порывами ветра и молниями. При этом в Голосеевском районе из-за сложных погодных условий на женщину упало дерево и смертельно травмировало ее.