13:30 22.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева древо упало на автомобили – ФОТО

В украинской столице неподалеку правительственном квартале дерево упало на несколько автомобилей. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

В центре Киева древо упало на автомобили – ФОТО

Известно, что из-за инцидента в правительственном квартале образовалась пробка на улице Грушевского.

"На Грушевского со стороны Арсенальной проехать сложно", - делятся в комментариях очевидцы происшествия.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве накануне вечером прошла сильнейшая гроза. Ливень который сопровождался резкими порывами ветра и молниями. При этом в Голосеевском районе из-за сложных погодных условий на женщину упало дерево и смертельно травмировало ее.


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