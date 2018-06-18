В Японии произошло новое землетрясение, есть жертвы

Его магнитуда составила 5,9 баллов. По предварительным данным в результате стихии погибли два человека. Среди них — ребенок. Девочка была раздавлена обломками стены, которая рухнула на территории школы в городе Такацуки.

Как сообщает NHK, первые толчки ощущались около двух часов ночь по киевскому времени в японской префектуре Осака. Позднее магнитуда землетрясения была повышена агентством до 6,1.

Сообщается также и о других пострадавших в результате этого инцидента. Кроме того, в других районах на юго-западе острова ранения различной тяжести получили восемь человек. Также из-за землетрясения было практически полностью остановлено движение скоростных и обычных поездов, прервана подача электроэнергии примерно в 170 тысяч квартир и индивидуальных домов. Объекты атомной энергетики не пострадали, радиационный фон у атомных станций остается в норме.

В связи с землетрясением при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ создан кризисный штаб.

Напомним, как сробщал УРА-Информ, накануне вечером в Японии, в районе префектуры Гумма, расположенной в центре острова Хонсю произошло землетрясение. Его магнитуда составита 4,7 баллов по шкале Рихтера их семи возможных. Как сообщает издание The Mainichi, сылаясь на данные Японского метеорологического управления, очаг землетрясения находился на глубине 20 километров под поверхностью земли.