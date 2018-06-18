Авиация Израиля нанесла удар по военных объектах ХАМАС в секторе Газа

Сегодня 18 июня, авиация Израиля нанесла удар по девяти военным объектам исламистской группировки ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что военные самолеты ВВС Израиля атаковали девять военных объектов, размещенным на двух военных базах, и по оружейному цеху террористической группировки ХАМАС на севере сектора Газа.
Удары были предприняты в ответ на запуск боевиками ХАМАС в сторону израильской территории воздушных змеев и воздушных шаров с горючими веществами и небольшими взрывными устройствами для поджога засушливых земель и лесов.
По словам военнослужащих, эти террористические акты несут угрозу жителям Израиля на юге страны и наносят ущерб израильской территории. О жертвах и пострадавших в результате авиаударов не сообщается.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате авиаудара погиб главарь пакистанской радикальной группировки "Техрик-е Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана") Мулла Фазлулла. Сообщается, что локальную бомбардировку осуществил беспилотники ВВС США на востоке Афганистана.