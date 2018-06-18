Авиация Израиля нанесла удар по военных объектах ХАМАС в секторе Газа

Отмечается, что военные самолеты ВВС Израиля атаковали девять военных объектов, размещенным на двух военных базах, и по оружейному цеху террористической группировки ХАМАС на севере сектора Газа.

Удары были предприняты в ответ на запуск боевиками ХАМАС в сторону израильской территории воздушных змеев и воздушных шаров с горючими веществами и небольшими взрывными устройствами для поджога засушливых земель и лесов.

По словам военнослужащих, эти террористические акты несут угрозу жителям Израиля на юге страны и наносят ущерб израильской территории. О жертвах и пострадавших в результате авиаударов не сообщается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате авиаудара погиб главарь пакистанской радикальной группировки "Техрик-е Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана") Мулла Фазлулла. Сообщается, что локальную бомбардировку осуществил беспилотники ВВС США на востоке Афганистана.