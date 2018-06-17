21:15 17.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100196927:Polishuk

В Одесской области столкнулись две легковушки, погиб человек - ФОТО

В городе Болград Одесской области в воскресенье, 17 июня, произошло столкновение двух легковушек.

В Одесской области столкнулись две легковушки, погиб человек - ФОТО

В результате аварии погиб один человек. Еще пятеро получили травмы.

Как сообщает полиции Одесской области, водитель "Москвича" выехал на встречную полосу, где и врезался в "ВАЗ Приора. За рулем "Москвича" находился 40-летний житель Болградсього района. Управляя автомобилем при выезде из города Болград он выехал на встречную полосу, по которой в то время двигался автомобиль марки "ВАЗ Приора" под управлением 55-летнего местного жителя и совершил столкновение с указанным транспортным средством.

Водитель автомобиля "Москвич" в результате столкновения скончался в больнице. Трех пассажиров машины, а также водителя и пассажира автомобиля "ВАЗ Приора" доставили в Болградскую центральную районную больницу с телесными повреждениями различной степени.

Сейчас полиция устанавливает причины столкновения.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Житомирской области на Варшавской трассе, вблизи села Белокоровичи произошло лобовое столкновение автомобилей Lada и Volkswagen. Число пострадавших в результате аварии уточняется.


Поделиться
Читайте также:
 
Боевики обстреляли Южное, ранена мирная жительница В Камбодже автомобиль с принцем и принцессой попал в аварию, принцесса погибла В Германии упал воздушный шар, тяжело пострадали три человека Греция и Македония подписали соглашение о переименовании страны в Республику Северная Македония
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив