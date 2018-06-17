В Камбодже автомобиль с принцем и принцессой попал в аварию, принцесса погибла

В результате инцидента принцесса умерла от ранений. Как сообщает Рhnompenh Рost, авария произошла в девять часов утра по местному времени, когда такси, направляющееся в противоположном направлении, врезалось в машину принца.

Скорая помощь увезла в больницу супружескую пару, вместе с тем 39-летняя Оук Пхалла скончалась в больнице, а 74-летний принц, находящийся в тяжелом состоянии, был госпитализирован на вертолете.

Напомним, принц Нородом Ранарит с 1993 по 1997 год был премьер-министром Камбоджи, с 1998 по 2006 год - председателем Национальной ассамблеи. С 2015 год принц является лидером роялистской партии "Национальный фронт за независимую, нейтральную, мирную и сотрудничающую Камбоджу".

Как сообщал УРА-Информ, в Камбодже ввели уголовную ответственность за оскорбление монарха. Полиция Камбоджи разыскивала злоумышленников, вклеивших изображение короля страны Нородома Сиамони в сцену из порнографического фильма, где двое мужчин занимаются сексом.