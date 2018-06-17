В Афганистане прогремел еще один взрыв, 18 человек погибли

В результате атаки террориста-смертника как минимум 18 мирных жителей были убиты. По предварительным данным еще 45 человек были ранены в результате атаки террориста-смертника.

Как сообщает Tolo News, смертник подорвал себя рядом с зданием губернатора в восточной провинции Нангархар. Атака произошла около тех часов дня по местному времени.

На данный момент ни одна группа, включая талибов, не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, группировка "Исламское государство" в субботу совершила атаку с участием террориста-смертника в провинции Нангархар в Афганистане. В результате взрыва погибли 36 человек.