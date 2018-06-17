12:31 17.06.2018 | Происшествия | Новости
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Турция нанесла очередной авиаудар по курдам

ВВС Турции нанесли авиаудар по позициям Курдской рабочей партии в Иракском Курдистане. Об этом передает DW.

Турция нанесла очередной авиаудар по курдам

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главной целью боевого вылета истребителей было уничтожение высокопоставленных главарей РПК, которые незаконно пересекли границу с Ираком и спрятались в горах регоина Кандиль. На вопрос журналиста о точном количестве погибших Эрдоган дал довольно уклончивый ответ: "То, что поражен важный сборный пункт КРП, несомненно".

Напомним, что после возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских. В постоянных перестрелках, по неофициальным данным, также погибло около 500 гражданских лиц. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в результате авиаудара погиб главарь пакистанской радикальной группировки "Техрик-е Талибан Пакистан". США давали 5 млн долларов любому, кто поможет арестовать главаря исламистской боевой организации "живым или мертвым".


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