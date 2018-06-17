Турция нанесла очередной авиаудар по курдам

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главной целью боевого вылета истребителей было уничтожение высокопоставленных главарей РПК, которые незаконно пересекли границу с Ираком и спрятались в горах регоина Кандиль. На вопрос журналиста о точном количестве погибших Эрдоган дал довольно уклончивый ответ: "То, что поражен важный сборный пункт КРП, несомненно".

Напомним, что после возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских. В постоянных перестрелках, по неофициальным данным, также погибло около 500 гражданских лиц.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в результате авиаудара погиб главарь пакистанской радикальной группировки "Техрик-е Талибан Пакистан". США давали 5 млн долларов любому, кто поможет арестовать главаря исламистской боевой организации "живым или мертвым".