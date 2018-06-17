18:33 17.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине столкнулось два автомобиля- ФОТО

В Житомирской области на Вашавской трассе, вблизи села Белокоровичи столкнулось два легковых автомобиля. Об этом передает "Киев Оперативный".

На Житомирщине столкнулось два автомобиля- ФОТО

По предварительной информации, шофер Lada уснул за рулем и выехал на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с иномаркой ДЭУ, рулевой которой скончался на месте инцидента. Ни в одном из авто не было подушок безопасности, из-за чего уснувшего водителя от удара отбросило на обочину дороги.

На данный момент на месте нет ни врачей, ни правоохранителей. Первую помощь оказывают начали оказывать неравнодушные люди, которые проезжали мимо.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Житомирской области микроавтобус сбил 13-летнего подростка на велосипеде. Последний пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Водителю микроавтобуса предъявили подозрение в по факту нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.


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