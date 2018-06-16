19:30 16.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове неизвестный закинул гранату в магазин

Сегодня днем, 16 июня неизвестный мужчина в балаклаве во Львове закинул страйкбольную гранату в магазин на улице Широкой. Об этом передает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Во Львове неизвестный закинул гранату в магазин

По предварительной информации, около 13:00 в магазин забежал человек и кинул пакет со взрывчаткой и скрылся. Спустя минуту произошел взрыв и образовалось задымление, персонал магазина эвакуировался самостоятельно.

На место происшествия прибыли эксперты-взрывотехники и правоохранители, магазин временно закрыли. Позже стало известно, что незначительное задымление и резкий запах в магазине вызвал взрывпакет для страйкбола. Зачем и с какой целью была произведена атака остается неясным.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове в кафе прогремел взрыв. В результате инцидента травмирована девушка. Правоохранители установили личность потерпевшей. Ею оказалась 17-летняя львовянка, которая находилась в заведении. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и ожог лица.


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