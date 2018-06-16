В Киеве произошел пожар в частном секторе - ФОТО

По предварительной информации, на улице Садовой в Дарницком районе загорелся деревянный 2-этажный дом. К тушению пожара были привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава. Обгоревшие тела двух жильцов дома были отправлены на экспертизу, их личности покамест не идентифицированы.

Причина возникновения пожара и обстоятельства трагедии устанавливаются профильными органами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в городском саду Одессы загорелась крыша здания ресторана "Пивной сад". В результате происшествия никто не пострадал, персонал ресторана был вовремя эвакуирован согласно имеющемуся пожарному плану, стоимость ущерба нанесенного стихией уточняется.