18:22 16.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве произошел пожар в частном секторе - ФОТО

Сегодня ночью в одном из частных секторов заживо сгорела два человека. Об этом передает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве произошел пожар в частном секторе - ФОТО

По предварительной информации, на улице Садовой в Дарницком районе загорелся деревянный 2-этажный дом. К тушению пожара были привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава. Обгоревшие тела двух жильцов дома были отправлены на экспертизу, их личности покамест не идентифицированы. 

Причина возникновения пожара и обстоятельства трагедии устанавливаются профильными органами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в городском саду Одессы загорелась крыша здания ресторана "Пивной сад". В результате происшествия никто не пострадал, персонал ресторана был вовремя эвакуирован согласно имеющемуся пожарному плану, стоимость ущерба нанесенного стихией уточняется.


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