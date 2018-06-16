09:43 16.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепрпопетровской области фура свалилась в автомобильного моста - ФОТО

Водитель грузового автомобиля IVECO не справился с управлением и упал на железнодорожные пути. Об этом передает Главное управление ДСНС Украины в регионе.

В Днепрпопетровской области фура свалилась в автомобильного моста - ФОТО

Инцидент произошел в Новомосковском районе, на 230 км автодороги "Киев-Луганск-Изварино" в направлении на город Новомосковск. По предварительной информации, шофер не справился с разворотом транспорта, когда его заднюю часть стало клонить на бок. На момент падения в прицепе фуры находился груз весом в 30 тонн.

В результате ДТП пострадал водитель грузовика, он был доставлен каретой скорой помощи в ЦРБ города Новомосковск.

На место аварии прибыли 30 человек, 7 единиц техники, из них от Главного управления ДСНС в области. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на проспекте Победы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 6 легковых автомобилей. В результате столкновения пострадало шесть автомобилей: Renault, Mercedes, Hyundai, Honda, Daewoo и грузовик DAF. 


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