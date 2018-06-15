В Одесской области из насильственной эксплуатации освободили 30 людей – ФОТО

Об передает пресс-служба ведомства в Facebook.

Отмечается, что спецоперацию по освобождению заложников провели в Овидиопольском районе Одесской области силами полицейскими управления Нацполиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Глава Национальной полиции рассказал, что правоохранителями было освобождено около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов. Среди них - беременная на 8-м месяце женщина, которую ни разу не показали врачу.

В данное время работники правоохранительных органов выясняют все причины происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области подразделения Объединенных сил под Марьинкой зафиксировали незаконную добычу угля. Работниками пограничных служб было установлено, что в поселке Ильинка незаконно работала группа лиц.