11:58 15.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области из насильственной эксплуатации освободили 30 людей – ФОТО

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил об освобождении 30 насильно эксплуатируемых человек.

В Одесской области из насильственной эксплуатации освободили 30 людей – ФОТО

Об передает пресс-служба ведомства в Facebook.

Отмечается, что спецоперацию по освобождению заложников провели в Овидиопольском районе Одесской области силами полицейскими управления Нацполиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Глава Национальной полиции рассказал, что правоохранителями было освобождено около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов. Среди них - беременная на 8-м месяце женщина, которую ни разу не показали врачу.

В данное время работники правоохранительных органов выясняют все причины происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области подразделения Объединенных сил под Марьинкой зафиксировали незаконную добычу угля. Работниками пограничных служб было установлено, что в поселке Ильинка незаконно работала группа лиц.


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