14:33 15.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре хулиганы напали на полицию

Полиция Днепра задержали хулиганов, которые несколько дней назад разгромили полицейское авто. Об этом сообщает местное издание Днепр вечерний.

В Днепре хулиганы напали на полицию

Отмечается, что экипаж группы реагирования патрульной полиции в составе двух полицейских выехал на вызов к кафе. На месте на полицейских напала группа хулиганов, один из которых битой разбил лобовое стекло служебного автомобиля.

Затем злоумышленники начали угрожать полицейским и оказывать злостное сопротивление. Свое агрессивное поведение в отношении правоохранителей задержанные объясняют злоупотреблением алкоголя.

Мужчинам объявлено подозрение по статьям о насилии относительно работника правоохранительных органов и сопротивлении работнику правоохранительного органа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области четверо неизвестных в масках ворвались в дом супружеской пары избили их и ограбили. В результате происшествия злоумышленники нашли деньги и скрылись.


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