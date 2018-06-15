В Днепре хулиганы напали на полицию

Отмечается, что экипаж группы реагирования патрульной полиции в составе двух полицейских выехал на вызов к кафе. На месте на полицейских напала группа хулиганов, один из которых битой разбил лобовое стекло служебного автомобиля.

Затем злоумышленники начали угрожать полицейским и оказывать злостное сопротивление. Свое агрессивное поведение в отношении правоохранителей задержанные объясняют злоупотреблением алкоголя.

Мужчинам объявлено подозрение по статьям о насилии относительно работника правоохранительных органов и сопротивлении работнику правоохранительного органа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области четверо неизвестных в масках ворвались в дом супружеской пары избили их и ограбили. В результате происшествия злоумышленники нашли деньги и скрылись.