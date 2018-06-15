Под Марьинкой незаконно добывали уголь – ВИДЕО

Работниками пограничных служб было установлено, что в поселке Ильинка незаконно работала группа лиц. Так, подразделения ОС задержали пятерых человек, которые с помощью тяжелой техники пытались добывать уголь.

При этом, на месте правонарушения были выявлены дизель-генератор, отбойные молотки для добычи полезных ископаемых, экскаватор и около 50 тонн готового для загрузки угля.

По данному факту в следственный отдел Марьинского отдела полиции направлено уведомление по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 240 УК Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что тонн добычи угля на государственных шахтах стоит больше, чем на частных. Согласно словам главы правительства, в последнее время государственные шахты Украины были брошены на произвол судьбы. Люди работают в ужасных условиях и получают копейки за свой труд, при том, что тонна добычи угля стоит больше, чем на частных шахтах.