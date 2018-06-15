Из-за непогоды в Украине обесточены около 300 населенный пункта

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В результате сильного града, грозы, порывов ветра без электроэнергии остались 295 населенных пунктов в четырех областях.

Наибольше пострадала Киевская область, там без света около 173 н.п, Винницкая - 72, Житомирская - 31, Черкасская - 19 населенных пунктов.

Кроме того, в Голосеевском районе Киева в результате падения дерева была смертельно травмирована женщина. В Василькове Киевской области, по предварительным данным, повреждены кровли восьми зданий, а в Глевахе Васильковского района в результате падения ветви дерева был травмирован еще один человек.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", погода в Украине в пятницу, 15 июня, будет совсем не летней. Большинство областей охватят грозы, местами с градом и шквальным ветром. В основном дождливо будет в западных области, на севере Украины, а также Полтавской, Харьковской, Винницкой, Черкасской и некоторые районы Кировоградщины. Повсюду, кроме дождей, прогнозируют вероятный град и шквальные порывы ветра.