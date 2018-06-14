13:47 14.06.2018 | Происшествия | Новости
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Заключенный во Франции захватил в заложники начальника тюрьмы

На северо-востоке Франции арестант захватил в заложники главного тюремного управляющего в городе Вильно-ла-Гранд. Об этом передает France-Presse.

Заключенный во Франции захватил в заложники начальника тюрьмы

По предварительной информации, мужчина вместе с заложником закрылся в своей камере и требует четко выполнять свои требования, угрожая мужчина физической расправой. Сотрудники колонии установили, что 21-летний заключенный отбывает наказание за уголовное преступление. Заключенный вооружен самодельным холодным оружием. 

Сейчас на место прибыла ударная группа спецназа министерства юстиции по освобождению заложников. Правоохранители и спецотряд готовятся провести штурма помещения, в котором находятся преступник и его заложник, применив усыпляющий газ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", днем ранее во французской столице неизвестный мужчина взял в заложники двух человек. В настоящее время в Париже начата спецоперация по задержанию злоумышленника и освобождению не в чем невинных людей. Правоохранителям пришлось перекрыть указанный район, где находится мужчина вместе с заложниками.


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