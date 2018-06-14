В Черкассах на взятке погорел очередной "служитель Фемиды" - ФОТО

Сообщается, что злоумышленники, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с адвокатом в период с конца 2017 года по июнь 2018 года требовали и получили у подозреваемого, обвиняемого в совершении тяжкого уголовного преступления, взятку в размере 8 тыс долларов.

В итоге, сторонам удалось договориться об изменении квалификации его действий с более тяжкого преступления на менее тяжкое. Правозащитники обещали подозреваемому согласовать меру наказания с освобождением его от отбывания наказания с испытанием.

Обоих "дельцов" задержали во время получения всей суммы денег от обвиняемого.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины задержала государственного исполнителя центрального отдела государственной исполнительной службы Черкасского управления юстиции. Злоумышленница была задержана в своем рабочем кабинете во время получения всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрания меры пресечения.