17:34 13.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение

Метеорологи обещают очень сильные дожди в Закарпатской области и г. Ужгород. По их пронозам ожидается град и шквалистое усиление ветра 17-22 м/с, сейчас в области объявлено штормовое предупреждение.

В Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение

Об этом говорится в сообщении, размещенном в пресс-службе центра метеорологии.

Сообщается, что в горах местным жителям стоит ожидать сильную грозу и даже град. 

Также на реках области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении р. Боржава - 1,0-1,5 м. Отметим, вчера на Закарпатье град нанес значительных разрушений.

"На малых водоотводах состоится мимолетное повышение уровней воды, возможно образование селей ", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в американском штате Мэриленд сильное наводнение накрыло город Элликотт-Сити.Так, из-за наводнения, которое возникло в результате проливных дождей, затоплен центр города.


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