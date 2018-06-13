В Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение

Об этом говорится в сообщении, размещенном в пресс-службе центра метеорологии.

Сообщается, что в горах местным жителям стоит ожидать сильную грозу и даже град.

Также на реках области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении р. Боржава - 1,0-1,5 м. Отметим, вчера на Закарпатье град нанес значительных разрушений.

"На малых водоотводах состоится мимолетное повышение уровней воды, возможно образование селей ", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в американском штате Мэриленд сильное наводнение накрыло город Элликотт-Сити.Так, из-за наводнения, которое возникло в результате проливных дождей, затоплен центр города.