В Харькове произошла смертельная авария - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции области.

По словам полицейских, 32-летний водитель грузовика Mercedes-Benz не справился с управлением и наехал на 68-летнего мужчину. От полученных повреждений пострадавший погиб на месте.

В данное время, решается вопрос о квалификации аварии. Работники правоохранительных органов допрашивают свидетелей и устанавливают все причины инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авто "скорой помощи" насмерть сбила женщину на пешеходном переходе. По словам правоохранителей, инцидент произошел в Корабельном районе города. На перекрестке улиц Рабочая и Ивана Богуна женщина на зеленый свет переходила дорогу.