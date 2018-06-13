12:37 13.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове произошла смертельная авария - ФОТО

Сегодня утром, 13 июня, в Харькове грузовик Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода на улице Гвардейцев Широнинцев.

В Харькове произошла смертельная авария - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции области.

По словам полицейских, 32-летний водитель грузовика Mercedes-Benz не справился с управлением и наехал на 68-летнего мужчину. От полученных повреждений пострадавший погиб на месте.

В данное время, решается вопрос о квалификации аварии. Работники правоохранительных органов допрашивают свидетелей и устанавливают все причины инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авто "скорой помощи" насмерть сбила женщину на пешеходном переходе. По словам правоохранителей, инцидент произошел в Корабельном районе города. На перекрестке улиц Рабочая и Ивана Богуна женщина на зеленый свет переходила дорогу. 


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