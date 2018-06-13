В Индии в аварию попал автобус, десятки погибших

В штате Уттар-Прадеш на севере Индии прошло страшное дорожно-транспортное происшествие, по меньшей мере 17 человек погибли, 12 получили ранения.
Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Отмечается, что автобус с пассажирами слетел с трассы и врезался в дорожное ограждение при попытке обогнать автомобиль, после чего перевернулся.
По словам медицинских работников, пострадали около 12 человек, трое из которых находится в критическом состоянии. Ожидается, что в скором времени водитель транспортного средства даст показания полиции, которые должны прояснить обстоятельства произошедшего.
Остальные детали происшествия уточняются. Власти ведут расследование инцидента.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в первой половине дня в Киеве случилос дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на улице Дегтяревской, 27. Погибших нет.