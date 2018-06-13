В Индии в аварию попал автобус, десятки погибших

Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

Отмечается, что автобус с пассажирами слетел с трассы и врезался в дорожное ограждение при попытке обогнать автомобиль, после чего перевернулся.

По словам медицинских работников, пострадали около 12 человек, трое из которых находится в критическом состоянии. Ожидается, что в скором времени водитель транспортного средства даст показания полиции, которые должны прояснить обстоятельства произошедшего.

Остальные детали происшествия уточняются. Власти ведут расследование инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в первой половине дня в Киеве случилос дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на улице Дегтяревской, 27. Погибших нет.