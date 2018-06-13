В Гватемале вновь активизировался вулкан Фуэго

В Гматемале вулкан Фуэго снова начал демонстрировать признаки активности. Об этом сообщает Prensa Libre со ссылкой на данные Национального института сейсмологии.

По словам специалистов, были зафиксированы взрывы в кратере вулкана. Газы и пепел выбрасываются на высоту до пяти км.

Не исключаетс, что пепел может выпадать на расстоянии 15-25 км от жерла в близлежащих населенных пунктах, в том числе в бывшей столице Антигуа.

К слову, взрывы в кратере слышны на расстоянии до 10 км.

Ранее, вулкан Фуэго проснулся выбросив пепел и лаву на высоту до 10 километров. В результате извержении погибли более 100 человек и около 200 числятся пропавшими без вести.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", поисковые операции из-за плохих погодных условий были прекращены. В частности, прошли сильные ливни, в результате чего почва остается нестабильной. Кроме того, местное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций считает маловероятной вероятность обнаружить живых людей среди развалин домов и пепла, так как со времени извержения вулкана прошло более 72 часов.