В Винницкой области горело зернохранилище - ФОТО

Пожар возник в одноэтажном складском здании, где находилось три тысячи тонн зерна кукурузы. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, возгорание началось около полудня на элеваторе на улице Барляева. По вызову прибыло 35 пожарных и девять единиц техники

Около двух часов дня пожар был локализован, а уже к пяти часам дня возгорание полностью было потушено, - заверили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на воскресенье, 10 июня, во Львове вспыхнул крупный пожар. Тут горел комплекс учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины. Как сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области, первые вызовы начали поступать после двух часов ночи. К месту происшествия немедленно направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова №3. По прибытию на место происшествия было установлено, что горит кровля по всей площади помещения, а огонь уже охватил площадь в 4400 квадратных метров.