В Париже неизвестный мужчина захватил заложников - ФОТО

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, инцидент произошел в здании компьютерного предприятия на улице Petites-Ecuries. По сведениям полицейский, данный случай не связан с терроризмом.

В свою очередь нарушитель порядка сообщает, что у него есть бомба. Поэтому, правоохранителям пришлось перекрыть указанный район, где находится мужчина вместе с заложниками.

В городе слышны звуки сирен полицейских машин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове на улице Шевченко возле торгово-развлекательного центра "Рост" неизвестный взял в заложники сотрудников "Укрпочты".