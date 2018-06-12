В Париже неизвестный мужчина захватил заложников - ФОТО

Во французской столице неизвестный мужчина взял в заложники двух человек. В настоящее время в Париже начата спецоперация по задержанию злоумышленника и освобождению не в чем невинных людей.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, инцидент произошел в здании компьютерного предприятия на улице Petites-Ecuries. По сведениям полицейский, данный случай не связан с терроризмом.
В свою очередь нарушитель порядка сообщает, что у него есть бомба. Поэтому, правоохранителям пришлось перекрыть указанный район, где находится мужчина вместе с заложниками.
В городе слышны звуки сирен полицейских машин.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове на улице Шевченко возле торгово-развлекательного центра "Рост" неизвестный взял в заложники сотрудников "Укрпочты".