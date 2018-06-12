19:52 12.06.2018 | Происшествия | Новости
100196565:labazovych

В Париже неизвестный мужчина захватил заложников - ФОТО

Во французской столице неизвестный мужчина взял в заложники двух человек. В настоящее время в Париже начата спецоперация по задержанию злоумышленника и освобождению не в чем невинных людей.

В Париже неизвестный мужчина захватил заложников - ФОТО

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, инцидент произошел в здании компьютерного предприятия на улице Petites-Ecuries. По сведениям полицейский, данный случай не связан с терроризмом.

В свою очередь нарушитель порядка сообщает, что у него есть бомба. Поэтому, правоохранителям пришлось перекрыть указанный район, где находится мужчина вместе с заложниками.

В городе слышны звуки сирен полицейских машин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове на улице Шевченко возле торгово-развлекательного центра "Рост" неизвестный взял в заложники сотрудников "Укрпочты". 


Поделиться
Читайте также:
 
Игорь Крутой похудел на 20 кг из-за болезни - ФОТО Российский министр культуры назвал "трагедией" голодовку Сенцова Хулен Лопетеги станет главным тренером "Реала" после ЧМ-2018 Вмешательство России привело к тяжелому гуманитарному кризису на востоке Украины - Волкер
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив