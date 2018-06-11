09:59 11.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Японии машина наехала на школьников, пострадали шесть человек

В Японии в понедельник утром, 11 июня, автомобиль, по неизвестным пока причинам, наехал на группу школьников из младших классов.

В Японии машина наехала на школьников, пострадали шесть человек

В результате наезда пострадали шесть человек. Как сообщает местный телеканал TBS, инцидент произошел в городе Фукуи на острове Хонсю.

Группа школьников из 19 мальчиков шла по дороге. Внезапно на них наехал автомобиль. На данные момент полиция арестовала предполагаемого водителя автомобиля, который был участником дорожного инцидента.

Им оказался 75-летний мужчина. Его подозревают в неосторожном вождении. Скорая помощь увезла в больницу всех пострадавших. Врачи отметии, что дети получили ушибы бедра и легкие ранения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре в воскресенье, 10 июня, столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Lada. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека. Как сообщает местное издание Информатор, инцидент произошел на улице Сухомлинского.


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