12:15 11.06.2018 | Происшествия | Новости
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На востоке Афганистана взорвали микроавтобус, погибли шесть человек

На востоке Афганистана в понедельник утром, 11 июня, взорвали микроавтобус.

На востоке Афганистана взорвали микроавтобус, погибли шесть человек

В результате инцидента погибли шесть человек. Среди погибших есть женщины и дети.

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на свои источники в среди местных чиновников, придорожная бомба ударила по микроавтобус в восточной провинции Газни.

Также в результате взрыва пострадали еще три человека. По словам представителя губернатора провинции, Арифа Ноори, бомбу заложили талибы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в результате взрыва газа в китайской провинции Гуйчжоу пострадали по меньшей мере 24 человека.


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