На востоке Афганистана взорвали микроавтобус, погибли шесть человек

На востоке Афганистана в понедельник утром, 11 июня, взорвали микроавтобус.
В результате инцидента погибли шесть человек. Среди погибших есть женщины и дети.
Как сообщает Associated Press, ссылаясь на свои источники в среди местных чиновников, придорожная бомба ударила по микроавтобус в восточной провинции Газни.
Также в результате взрыва пострадали еще три человека. По словам представителя губернатора провинции, Арифа Ноори, бомбу заложили талибы.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в результате взрыва газа в китайской провинции Гуйчжоу пострадали по меньшей мере 24 человека.