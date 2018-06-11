На востоке Афганистана взорвали микроавтобус, погибли шесть человек

В результате инцидента погибли шесть человек. Среди погибших есть женщины и дети.

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на свои источники в среди местных чиновников, придорожная бомба ударила по микроавтобус в восточной провинции Газни.

Также в результате взрыва пострадали еще три человека. По словам представителя губернатора провинции, Арифа Ноори, бомбу заложили талибы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в результате взрыва газа в китайской провинции Гуйчжоу пострадали по меньшей мере 24 человека.