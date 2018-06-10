12:51 10.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Сумах местный житель закинул гранату в ночной клуб - ФОТО

Сегодня, 10 июня в Сумах произошел взрыв ручной гранаты, которая была брошена в помещение ночного клуба. Об этом передает отдел коммуникации полиции Сумской области.

В Сумах местный житель закинул гранату в ночной клуб - ФОТО

По предварительной информации, мужчина пытался попасть в ночное заведение, но его не пускали. Тогда обиженный сумчанин решил бросить гранату РГД-4 в помещение ночного клуба через окно.

В результате взрыва пострадало 7 человек, все они были госпитализированы. Позже выяснилось, что задержанный на момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Сумы во дворе одного из жилых домов произошел взрыв, вследствие чего пострадал хозяин квартиры и двое его малолетних детей. В частности, 10-летний мальчик и 10-месячная девочка. По факту взрыва в полиции открыли уголовное производство по статье 264 Уголовного кодекса Украины. 


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