В Сумах местный житель закинул гранату в ночной клуб - ФОТО

По предварительной информации, мужчина пытался попасть в ночное заведение, но его не пускали. Тогда обиженный сумчанин решил бросить гранату РГД-4 в помещение ночного клуба через окно.

В результате взрыва пострадало 7 человек, все они были госпитализированы. Позже выяснилось, что задержанный на момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Сумы во дворе одного из жилых домов произошел взрыв, вследствие чего пострадал хозяин квартиры и двое его малолетних детей. В частности, 10-летний мальчик и 10-месячная девочка. По факту взрыва в полиции открыли уголовное производство по статье 264 Уголовного кодекса Украины.