В Харькове иностранцы "обобрали до нитки" местного жителя

Сообщается, что на 20-летнего жителя Чугуевского района напала группа грузин, которая побила его и брызнула газовым баллончиков в лицо. Злоумышленники завладели кошельком и телефоном юноши, а затем принялись бежать. Парень не растерялся и сообщил в полицию об ограблении.

По составленному фотороботу сотрудники Индустриального отдела полиции совместно с патрульными полицейскими оперативно задержали за совершение преступления 30-летнего гражданина Грузии. Теперь мужчине грозит статья 187 КК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Правоохранители продолжают искать второго преступника.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице правоохранительные органы объявили план-перехват с целью задержания группы неизвестных лиц, которые провели ограбление транспортного средства. В правоохранительные органы поступило сообщение о преступлении, после чего шестого июня 2018 года в 11.53 в Киеве был объявлен план-перехват. Полиция разыскивает автомобиль BMW 526 серого цвета с номером ВС0114АН.