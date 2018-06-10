На востоке Украины неспокойно боевики опять обстреляли позиции украинских военных

На Луганском направлении стрельба не прекращалась около населенного пункта Новотошковское, противник стрелял преимущественно из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении досталось защитникам в районах Пески и Опытное, а также Новоселовка друга. Враг применил тяжелое вооружение - 120 мм и 82 мм минометы, пулеметы и артиллерию.

На Мариупольском направлении нарушения режима тишины не зафиксировано.

В результате обстрелов 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения и были госпитализированы, потери среди боевиков составили 2 человека, еще 5 получили серьезные ранения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что деоккупацию Донбасса будут проводить с помощью полицейской миссии без применения военных.