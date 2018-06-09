На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

На Луганском направлении стрельба не прекращалась в районе в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Боевики применяли тяжелое вооружение 120 мм и 82 мм минометы и артиллерию. Особенно плотно враг обосновался на подступах к Крымскому, где украинские военные вынуждены были дать военный отпор. В очередной раз снайперские группы были обнаружены у линии разграничения вдоль Станицы Луганской.

На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Широкино был зафиксирован вражеский пулеметный и минометный огонь. ВСУ открыли превентивный огонь, дабы остановить продвижение противника.

В результате обстрелов пострадало три украинских бойца, их срочно госпитализировали. Разведка доложила о гибели 8 сепаратистов и 16 раненых.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что деоккупацию Донбасса будут проводить с помощью полицейской миссии без применения военных.