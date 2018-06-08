В Гватемале растет число жертв извержения вулкана

В Гватемале, де продолжается извержение вулкана Фуэго, растет количество жертв.
На сегодняшний день стихия уже убила 109 человек. При этом 200 человек все еще остаются такими что пропали без вести.
Как сообщает Deutsche Welle, в четверг вечером, 7 июня, поисковые операции из-за плохих погодных условий были прекращены. В частности, прошли сильные ливни, в результате чего почва остается нестабильной.
Кроме того, местное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций считает маловероятной вероятность обнаружить живых людей среди развалин домов и пепла, так как со времени извержения вулкана прошло более 72 часов.
Напомним, извержение вулкана в Гватемале началось 3 июня и задело около 1,7 миллионов человек. В связи с выброса огромных облаков пепла приостановили работу столичного аэропорта. Извержение покрыло пеплом как сельскохозяйственные угодья в регионе, так и городскую инфраструктуру.
Как сообщал УРА-Информ, в среды утром, 6 июня, число погибших возросло до 75 человек. При этом 200 человек считаются пропавшими без вести.