В Гватемале растет число жертв извержения вулкана

На сегодняшний день стихия уже убила 109 человек. При этом 200 человек все еще остаются такими что пропали без вести.

Как сообщает Deutsche Welle, в четверг вечером, 7 июня, поисковые операции из-за плохих погодных условий были прекращены. В частности, прошли сильные ливни, в результате чего почва остается нестабильной.

Кроме того, местное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций считает маловероятной вероятность обнаружить живых людей среди развалин домов и пепла, так как со времени извержения вулкана прошло более 72 часов.

Напомним, извержение вулкана в Гватемале началось 3 июня и задело около 1,7 миллионов человек. В связи с выброса огромных облаков пепла приостановили работу столичного аэропорта. Извержение покрыло пеплом как сельскохозяйственные угодья в регионе, так и городскую инфраструктуру.

Как сообщал УРА-Информ, в среды утром, 6 июня, число погибших возросло до 75 человек. При этом 200 человек считаются пропавшими без вести.